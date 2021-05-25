Донецк, , 17:32 — REGNUM О гибели мирного жителя ДНР, произошедшей в результате прицельного обстрела со стороны ВСУ, сообщает 25 мая генпрокуратура республики.

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Отмечается, что смертельное ранение получил мирный житель посёлка шахты «Трудовская» (Петровский район Донецка) 1955 года рождения в 20:55 мск накануне, 24 мая. Мужчина находился возле дома № 60 по ул. Луговского и «получил сквозное огнестрельное ранение грудной клетки, от которого в последствии скончался».

«Ранения мужчина получил в ходе прицельного огня из стрелкового вооружения, произведённого ВСУ», — сообщили в генпрокуратуре ДНР.

В ДНР возбуждено уголовное дело в связи с гибелью мирного жителя, а также с повреждением объектов гражданской инфраструктуры республики в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 мая, украинские боевики обстреляли район посёлка шахты «Трудовская», причинив повреждения ряду домов. Обстрел ВСУ вели с применением миномётов калибра 60 мм.

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