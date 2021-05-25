25 мая 2021 | Время чтения 21 мин

Власти РА под диктовку своих поводырей из MI-6 и CIA, а также турецких спецслужб делают все для сохранения напряженности на различных участках государственной границы Армении и Азербайджана, чреватой в любое время перерастанием в вооруженный военный конфликт. В этих условиях особая ответственность возлагается на патриотические, подлинно оппозиционные режиму Пашиняна политические силы.

Арташес Гегамян, , 21:05 — REGNUM Беспрецедентная активность далеко не бульварных аналитических центров коллективного Запада, выступающих в эти майские дни с бросающейся в глаза озлобленной антироссийской истерией, не может не вызвать удовлетворения. Да-да, уважаемый читатель, удовлетворения. Так, вчитываясь в щедро финансируемые из-за бугра СМИ, тиражируемые русофобские аналитические выкладки, нельзя не удостовериться в идеологическом бессилии и интеллектуальном банкротстве их авторов, что не может не вызвать удовлетворения. Вызывает удовлетворение также и осознание той непререкаемой истины, что внешнеполитический курс Российской Федерации, проводимый президентом России глубокоуважаемым Владимиром Владимировичем Путиным, полностью отражает интересы российского государства. И вполне было ожидаемо, что сей факт приводит в бешенство русофобов всех мастей (напомним читателям, что в соответствии со статей 86 Конституции РФ «Президент Российской Федерации: а) осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации; б) ведет переговоры и подписывает международные договоры Российской Федерации; в) подписывает ратификационные грамоты; г) принимает верительные и отзывные грамоты аккредитуемых при нём дипломатических представителей».

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эти мои выводы, уважаемый читатель, не есть преувеличение. Не будь так, мы стали бы свидетелями многочисленных публикаций, интервью с «именитыми» политологами Запада, в один голос восхваляющими «прозорливость», «глубокую приверженность демократии», «неустанную заботу о правах человека», и прочих восторженных отзывов в адрес разрушителей государства российского. Ведь всё это имело место быть в годы горбачевского перестроечного лихолетья, приведшего к распаду СССР. А спустя несколько лет все это продолжилось в новой, несколько более изощрённой форме и достигло своего апогея в конце девяностых годов ХХ века, когда политика находящихся во власти неолибералов за 10 лет правления Бориса Ельцина на посту президента привела Россию на грань катастрофы. Как при таком развитии событий западным борзописцам было бы дозволено не воспевать оды «К радости» (но вовсе не по Фридриху Шиллеру, а по функционерам из Вашингтонского обкома) в честь тех лидеров России, которые, завладев властью в российском государстве, стали служить отнюдь не своему народу, а американской закулисе. Словом, разного рода аналитическим центрам коллективного Запада куда по душе были такие лидеры в России, которые являли собой прямое перевоплощение Герострата конца XX начала XXI века. Если древний грек сжёг одно из семи чудес света — храм Артемиды, чтобы его имя помнили потомки, то геростраты российского розлива ставили перед собой куда более прагматичные задачи, как то: обеспечить себе щедрую мзду и безопасное, безбедное проживание на берегах Туманного Альбиона или Потомака. Примеров тому достаточно, но не о них сие повествование.

Нынче злоба определенных кругов коллективного Запада порождена осознанием собственного бессилия от невозможности создания в современной России этакого Герострата, который разрушил бы Государство Российское, хотя бы согласно предписаниям Збигнева Бжезинского и Ко (затея с Навальным с треском провалилась). Не в последнюю очередь и в силу этого расплодились разного рода аналитические доклады, к примеру, отчёт британского аналитического центра Chatham House (далее — Отчёт), который избрал оригинальный способ для дискредитации политики России, конечная цель которой — демонизация президента России глубокоуважаемого Владимира Владимировича Путина. В опубликованном Chatham House большом Отчёте последовательно критикуются попытки определенных кругов коллективного Запада, пытающихся наладить отношения с Россией. Думается, что уважаемый читатель, ознакомившись с наиболее распространенными «мифами и заблуждениями» (так авторы Отчёта, опубликованного 16 мая 2021 года, характеризуют якобы порочное заблуждение западных политиков — сторонников нормализации отношений с Россией). По мнению авторов Отчёта, сторонники нормализации отношений России и ЕС формируют отнюдь не востребованное коллективным Западом мышление о России, что оказывает пагубное влияние на разработку и реализацию политики все того же коллективного Запада, который следует в фарватере директив Вашингтонского обкома. Поэтому, по убеждению аналитиков из Chatham House, политика Запада должна обеспечивать жесткие и эффективные ответы на агрессивные действия России.

Я не стану анализировать все 16 так называемых мифов и заблуждений, это тема отдельной статьи, а здесь же напомню читателям о другом документе. Так, Комитет по международным отношениям Европейского парламента 16 мая 2021 года опубликовал проект доклада (далее Доклад), который определяет главные принципы, согласно которым Евросоюзу следует выстраивать отношения с Россией. Уважаемый читатель вполне резонно может задаться вопросом, а именно: какая связь между Отчётом Chatham House и Докладом ЕС? А связь самая непосредственная, ибо главная цель этих документов — выработка англосаксами и ЕС единой стратегии по изменению политического строя в России, непременным условием которого является отстранение от власти президента РФ Владимира Владимировича Путина. Да-да, уважаемый читатель, сказанное не есть преувеличение, а прямой вывод из анализа, к примеру, пяти принципов выстраивания отношений ЕС с Россией. Напомним суть этих принципов.

Первый принцип касается «сдерживания российской угрозы». По замыслу авторов документа, ЕС вместе с НАТО должен поддерживать стабильность в странах «Восточного партнёрства» и оказывать давление на Москву с целью возвращения неких «оккупированных территорий». Также Евросоюзу следует изучить вариант отключения России от платежной системы SWIFT и сократить зависимость от российских энергоресурсов, «по крайней мере до тех пор, пока президент Путин находится у власти».

Второй принцип посвящен «борьбе с вмешательством России в дела стран ЕС и стран «Восточного партнёрства». При этом отмечается важность заключения договоров безопасности со странами региона, которые подписали Соглашение об ассоциации с ЕС. Далее предлагается создание новой стратегии интеграции стран, основанной на формуле бывшего главы Еврокомиссии Романо Проди — «всё, кроме институтов», то есть чтобы страны «почти Европы», не будучи кандидатами на вступление в ЕС, приблизились к «стандартам» союза в экономических, политических и правовых вопросах. И вовсе не беда, что на практике концепция Проди оказалась полуколониальной: государства Восточной Европы, лишаясь суверенитета, были обязаны переписывать свои законы в угоду Брюсселю и открывать рынки сбыта, получая взамен лишь обещания более тесной интеграции и кредиты на невыгодных условиях.

Третий принцип — поддержка демократии с помощью санкций, финансового контроля и международных расследований с привлечением таких одиозных организаций, как Bellingcat. В данном случае по давно практикуемой на Западе схеме Брюсселю рекомендовано поставить во главу угла принцип «демократия прежде всего» и увязать любые переговоры с Москвой с темами «прав человека и свободных выборов». Также странам ЕС предложено пересмотреть свои экономические отношения с Россией и остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».

Четвертый принцип — «поддержка демократического общества в России». Здесь парламентарии призывают ЕС противостоять «русскоязычной пропаганде», поддержав создание телеканала «Свободная Россия» с круглосуточным вещанием. Также рассматривается вопрос о непризнании легитимности грядущих выборов в Госдуму «в случае фальсификаций». И самое примечательное — предлагается рассказать России о выгодах, которые она может получить в случае запуска демократических преобразований. В качестве бонусов за выполнение этих условий подразумевается упрощение визового режима, программы инвестирования в свободную торговлю и стратегическое партнерство.

Пятый принцип касается «поисков источников вдохновения для россиян». По словам авторов документа, успех стран «Восточного партнёрства» послужит хорошим примером и «вдохновит российский народ к поддержке демократии». Как считают депутаты, ЕС должен придать странам, подписавшим Соглашение об ассоциации с ЕС, новый импульс европейской интеграции с целью сохранения их мотивации к реформам.

Газопровод «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

Заметим, что накануне публикации Отчёта и Доклада ведущие западные массмедиа опубликовали десятки статей и разного рода аналитических материалов, которые (отнюдь не по желанию их авторов) объединяло одно, а именно: в условиях современной России при президенте Владимире Владимировиче Путине коллективный Запад всё более и более убеждается в своем бессилии расшатать устои российской государственности. И это даже западным аналитикам никак не удается скрыть.

Вызывает особое умиление содержащаяся в Докладе рекомендация не признавать легитимность нового состава Госдумы, если выборы в 2021 г. (по усмотрению ЕС) будут признаны сфальсифицированными: «ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны сфальсифицированными». Что же, уважаемый читатель, согласитесь, что, когда Европарламент в порыве своей «неустанной заботы» о России берёт на себя одну из главных функций ОБСЕ — мониторинг выборов и все это делается на фоне политической демагогии под лозунгом демократия — прежде всего, это не может не настораживать. А настораживает, более того, вызывает чувство определенной тревоги осознание реалий, в которых оказались не только Россия, Армения, страны ЕАЭС, но и граждане самого Европейского союза. Да-да, уважаемый читатель, несомненно, тревожно, когда под завесой разного рода демагогических лозунгов об утверждении демократии и других благоглупостей из пропагандистской обоймы ревнителей демократии попираются основополагающие функции и права международно-признанных демократических институтов, к примеру, таких как ОБСЕ.

Причём это делается напористо и агрессивно, одним из доказательств сказанного стало опубликованное 25 мая т. г. на сайте Европейского совета заявление, подготовленное по итогам «стратегической дискуссии по России» в первый день саммита (24 мая т. г.) ЕС в Брюсселе. «Европейский совет подтвердил свою приверженность пяти принципам, которыми ЕС руководствуется в отношениях с Россией. Он поручает Еврокомиссии и главе дипломатии ЕС представить на саммите в июне доклад об отношениях с Россией с вариантами политики в соответствии с пятью принципами», — сказано в заявлении. Можно было бы привести и другие выдержки из этого заявления, где, в частности, отмечается, что Евросовет обсуждает «незаконные, провокационные и разрушительные действия России против ЕС, его стран-членов и за пределами союза», однако, думается, в этом нет необходимости. Вышеизложенное не оставляет сомнений в продолжении конфронтационного курса ЕС в отношениях с Россией, что должно стать предметом тщательного анализа и осмысления со стороны ответственных оппозиционных политических сил РА.

Разрыв отношений с Евросоюзом moritz320

Думается, что после ознакомления с подробностями Отчёта, опубликованного в Chatham House, и Доклада Комитета по международным отношениям Европейского парламента любой непредвзятый читатель убедится в том, что эти документы объединяет оголтелое русофобство, основанное на изощрённой лжи. Вместе с тем Отчёт Chatham House пробуждает и некоторые надежды относительно того, что отнюдь не вся европейская политическая элита заражена вирусом русофобства и ненависти к России. Доказательство этому — сам факт опубликования Отчёта. Весьма примечательно, что Отчёт был написан не в столице какой-либо из стран — членов ЕС, а в Великобритании. Появление в эти же сроки Доклада Комитета ЕС по международным делам и некоторые другие сопутствующие этому факты (что тема для отдельного анализа), на мой взгляд, свидетельствует о едином центре, координирующем всю эту очередную антироссийскую затею. Здесь не приходится сомневаться, что антироссийские ветры дуют с берегов Потомака, косвенным подтверждением чему являются, на первый взгляд, взаимоисключающие инициативы и предложения в режиме online, озвучиваемые Белым домом и Госдепартаментом США. Я не стану приводить подробности на сей счёт, ибо вся эта антироссийская возня на высоком профессиональном уровне была проанализирована 23 мая 2021 года на РТР в авторской программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Со своей же стороны отмечу, что, анализируя публичные заявления руководства США касательно России, на память приходит известное изречение: «Пишите коротко и неясно». Говорят, что такой совет, точнее, приказ дал своим юристам Наполеон Бонапарт в декабре 1799 года, вскоре после совершенного им военного переворота, когда пришла пора оформить новый режим с правовой точки зрения.

Теперь же, уважаемый читатель, зададимся весьма уместным, точнее, актуальным вопросом, как то: а какова реакция политического руководства стратегических союзников России по ОДКБ и ЕАЭС на непрекращающиеся антироссийские выпады коллективного Запада против России? Да простят меня за нескромность, что не написал о реакции конкретно руководства Республики Армения, а упомянул государства — члены ОДКБ (не хотелось изначально выпячивать лишь Армению). Чтобы не погрешить против истины, замечу, что политический напёрсточник, именуемый Николом Пашиняном, которого привели к власти в результате государственного переворота апреля—мая 2018 года стратеги цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона, в последние месяцы воспылал любовью (естественно, лишь на словах, видать, кукловоды из-за бугра настояли на этом) к России. При этом технологи цветных революций, работая уже не одно десятилетие (да-да, уважаемый читатель, я не оговорился) с Николом Пашиняном, презрительно именуемым в народе Николом-предателем, в своей тактике по формированию нового образа своего воспитанника, этакого прозревшего политика, осознавшего безальтернативность стратегического союза Россия — Армения для Республики Армения, на сей раз дали маху. Так, складывается впечатление, что в последние месяцы десятки интернет-телеканалов и интернет-изданий, щедро финансируемых фондом Сороса «Открытое общество — Армения», не заметили эти политические метаморфозы и перевоплощение до недавнего времени оголтелого русофоба в сторонника российско-армянского стратегического союза. Однако это вовсе не сказалось на клинической антироссийской направленности, напоминающей политическую шизофрению, публикаций указанных массмедиа.

Более того, нельзя не заметить, что их антироссийская истерия изо дня в день становится все более и более хамской, что, как и следовало тому быть, не получает в рамках действующих в РА законов адекватной оценки со стороны властей. Между тем здесь налицо элементы подрыва устоев национальной безопасности Армении. Ведь, по существу, в условиях молчаливого согласия власть предержащих в Армении развёрнута неприкрытая коварная информационная война против нашего стратегического союзника — России. А для непонятливых или прикидывающихся таковыми скажу доступнее — развёрнута информационная война против гаранта безопасности Республики Армения, гаранта самого существования армянской государственности — Российской Федерации. Собственно, ожидать другой реакции со стороны Никола-предателя и его подельников было бы проявлением политической близорукости. Ведь не зря же, начиная аж с 1997 года, только через фонд Сороса «Открытое общество — Армения» была потрачена не одна сотня миллионов долларов, направленных на дискредитацию в глазах общественности РА нашего союзника — России. Ведь уже и прикидывающиеся ленивыми (так называемые независимые политологи), чтобы окончательно не потерять своё лицо, не станут отрицать, что дорвавшаяся до власти в Армении соросовская антинациональная камарилья под благовидными лозунгами о демократии и других благоглупостях за истекшие годы сформировала разветвленную сеть лоббирования интересов США в РА. Особо подчеркнём, что разнокалиберных и разномастных русофобов объединяет ведущаяся на системной основе работа агрессивной антироссийской направленности.

Никол Пашинян на митинге своих сторонников. Скриншот из трансляции со страницы Никола Пашиняна в Facebook

Считаю важным особо подчеркнуть весьма характерную деталь ведущейся в Армении информационной войны против России. На протяжении истекшего полугода после поражения в Карабахской (сентябрь—ноябрь 2020 г.) войне, ставшего итогом прямого предательства со стороны «верховного главнокомандующего ВС Армении» Никола Пашиняна (было ли совершено это предательство в силу абсолютной неадекватности Пашиняна занимаемой должности, его полной некомпетентности или же оно стало следствием банальной продажи Пашиняном Нагорного Карабаха апшеронскому султану Ильхаму Алиеву, уверен, что выяснит следствие и неизбежный судебный процесс по данному делу), чётко вырисовывается новая гнусная по своему замыслу тактика соросовских массмедиа. Все болезненные вопросы, связанные с продвижением азербайджанских военных вглубь территории Армении, будь то в Сюникской, Вайоц-Дзорской или Гегаркуникской марзах (областях) РА в обязательном порядке увязываются не с фактической бездеятельностью вооруженных сил Армении (которые, вне всякого сомнения, поступают именно подобным образом, выполняя приказ своего начальства), а с упорством, достойным лучшего применения, почему-то искусственно увязываются с нашим стратегическим союзником — Россией. При этом соросовские и иже с ними массмедиа, набрав в рот воды, умалчивают о бездеятельности ВС РА, однако при этом разглагольствуют о невыполнении Россией своих обязательств согласно статье 4 Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая гласит: «Если одно из государств-участников подвергнется агрессии со стороны какого-либо государства или группы государств, то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств — участников Договора. В случае совершения агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

Естественно, что ни в одной из множества статей на эту тему, которыми пестрят соросовские массмедиа, уважаемый читатель не найдет ни единого предложения, где давалась бы оценка действиям вооруженных сил Армении, которые, вне всякого сомнения, в конечном итоге исполняют приказы Пашиняна. В итоге складывается вполне определенное мнение относительно того, что Никол-предатель готовится к очередному антигосударственному, антинациональному, предательскому шагу, который он совершит, теперь уже увязав это с демаркацией границы Армении с Азербайджаном. Сие очередное антигосударственное действо будет совершено в соответствии с предательскими договоренностями Пашиняна с апшеронским султаном Ильхамом Алиевым. Именно поэтому все старания масс-медиа, щедро финансируемых из-за бугра, подчинены одной единственной цели — вбить в сознание оболваненных граждан Армении, увы, и вполне сознательных наших сограждан изначально ложный и гнусный вывод о том, что территориальные потери РА есть не результат очередного предательства национальных интересов Армении со стороны антигосударственной преступной клики Пашиняна, а следствие невыполнения Россией своих обязательств, оговоренных в статье 4 Договора о коллективной безопасности. Дальше — больше: начнется тщательно продуманная системная работа, главная задача которой — создание соответствующей информационной базы для поднятия вопроса о нецелесообразности дальнейшего пребывания в РА 102-й Российской военной базы в Гюмри. Такова конечная цель спецслужб с берегов Туманного Альбиона (MI-6) и Потомака (CIA), и уже не приходится говорить о том, что именно подобного предательства национальных интересов РА со стороны Никола-предателя с вожделением и трепетом уже не первый год дожидается неоосманский султан, он же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Не зря же турецкие спецслужбы с таким рвением создавали в Армении свою агентурную сеть, и, увы, признаемся, что небезуспешно. Доказательство тому — факты, свидетельствующие о том, что многие из агентов турецких спецслужб окопались в структурах николвоваевской антинациональной предательской власти, о чём было написано немало статей, основанных на конкретных фактах, которые до сего дня не получили какого-либо убедительного опровержения.

Пожар английского парламента. 1834–1835

В сложившейся в нашем регионе столь тревожной обстановке, когда власти РА под диктовку своих поводырей из MI-6 и CIA, а также турецких спецслужб делают все для сохранения напряженности на различных участках государственной границы Армении и Азербайджана, чреватой в любое время перерастанием в вооруженный военный конфликт, особая ответственность возлагается на патриотические, подлинно оппозиционные режиму Пашиняна политические силы. При этом, вне всякого сомнения, вопросы существенного улучшения социально-экономического положения наших граждан должны быть в центре внимания предвыборной кампании оппозиционных партий и блоков, заявивших о своем участии в предстоящих внеочередных выборах (20 июня 2021 г.) в Национальное Собрание Республики Армения VIII созыва. Однако при этом не следует забывать, что важнейшим условием социально-экономического развития РА в первую очередь является сохранение мира и обеспечение безопасности Армении по всему периметру её государственных границ. Осознание этой простой истины диктует оппозиции необходимость чёткого определения угроз национальной безопасности, а самое главное, конкретного указания стран, со стороны спецслужб которых исходят эти угрозы. Сказать, что об этом наши коллеги из оппозиции не осведомлены, к примеру, заявивший о своей победе политический блок, значит погрешить против истины. Умолчать — значит предать интересы армянской государственности. Писать же об этом в открытую, на своем примере могу утверждать, означает быть услышанным, как это было в последние годы, хотя бы нашими российскими друзьями.

То, что информационные ресурсы николвоваевской камарильи по сей день недоступны вашему покорному слуге, уважаемый читатель, для автора этих строк не ново и было вполне ожидаемо, тем паче после государственного переворота (апреля—мая 2018 г.). Вызывает одновременно и досаду, и умиление тот факт, что для меня закрыт доступ и на массмедиа, информационно обслуживающие оппозиционный блок, руководимый вторым президентом РА. Не скрою, подобный подход не слишком радует. Умиление же вызывает то обстоятельство, что в запрете на мои публичные выступления по телевидению, интернет-телевидению и в других массмедиа имеется полное единодушие власть предержащих и оппозиции к ней, как говорится, была бы общность целей, даже при разных побудительных мотивах. А общность целей такова. В одном случае вполне понятно, что на обвинения пашиняновской камарильи в предательстве национальных интересов, периодически заявляемых и доказываемых автором этих строк, николвоваевской пропагандистской машине следовало наложить запрет на их тиражирование. Здесь возражать не приходится. В другом же случае, освещать выступления Арташеса Гегамяна, Айка Бабуханяна (председателя партии «Союз Конституционное право») и других убежденных приверженцев безальтернативности росийско-армянского стратегического союза — означало бы поставить под сомнение денно и нощно пропагандируемую исключительность вышеупомянутого оппозиционного блока, позиционирующего себя в политическом поле в качестве единственного в Армении поборника российско-армянского стратегического союза. Что же, можно поздравить фаворитов предстоящей предвыборной гонки (как властей, так и оппозиции), что далеко не во всех вопросах их подходы разнятся, ибо налицо и общие подходы. Однако общность подходов, обусловленная наложением информационного эмбарго на мои выступления, увы, этим не заканчивается. Их объединяет обоюдное деликатное умалчивание разрушительной роли главных акторов подрыва основ армянской государственности в лице MI-6 (Великобритания) и CIA (США), правда, и здесь побудительные мотивы замалчивания разнятся, о чём уже приходилось писать в статье от 16 мая 2021 года, опубликованной ИА REGNUM под заглавием «Будет ли Союзное государство России, Белоруссии и Армении?».

Федор Бронников. Иуда. 1874

Подводя итог написанному, меня не покидает чувство тревоги от осознания того факта, что механизм самоуничтожения Армении запущен и изо дня в день набирает обороты. Никол-предатель (через верные ему силовые структуры вот уже не первый месяц занят запугиванием избирателей) готовится ко дню голосования на выборах в НС РА 20 июня т. г., прекрасно осознавая, что по итогам выборов он окажется либо на скамье подсудимых, либо в кресле депутата Национального Собрания РА VIII созыва. Не приведи Господь, случись такое, и это будет иметь временный характер с более печальным финалом. А наши же коллеги, следуя давно апробированной предвыборной технологии, как и свойственно оппозиции, изо дня в день, судя по тиражируемым соцопросам, улучшают свои позиции уже на старте предвыборной кампании.

Между тем, судя по весьма добросовестным наблюдениям, добрая половина избирателей полностью самоустранилась от активного участия в политических процессах накануне предстоящих выборов в Национальное Собрание.

Таковы реалии Республики Армения на 25 мая 2021 года.