Новокузнецк, Кемеровская область, 25 мая 2021, 17:26 — REGNUM На железнодорожный вокзал Новокузнецка сегодня, 25 мая, прибыл агитационный поезд министерства обороны РФ «Мы — армия страны. Мы — армия народа». Его встретили более 12 тысяч человек, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».«Воинский эшелон состоит из 17 тематических вагонов, оформление которых посвящено истории развития Вооруженных Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. На трёх платформах представили образцы новейшей техники и вооружения Вооруженных сил РФ», — говорится в сообщении. Поезд отправился из Москве 25 апреля 2021 года. Железнодорожный состав следует через всю страну — от Москвы до Владивостока и сделает остановки в 51 город. Новокузнецк — 24 по счёту город.
Акция приурочена к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.