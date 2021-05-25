Москва, , 17:25 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект об индексации ставок акцизов, в том числе на бензин, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Предполагается индексация ставок акцизов на 2024 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции в размере 4%.

Уточняются условия для возможности применения с 1 января 2022 г. права на «обратный» акциз на этан и сжиженные углеводородные газы.

Одновременно предполагается с 1 мая по 31 декабря 2021 г. условного значения средней оптовой цены реализации на территории РФ автомобильного бензина АИ-92 класса 5 с 56,3 тыс. рублей до 52,3 тыс. рублей.

Планируется снижение с 1 января 2023 г. уровня ежегодной индексации условных значений средних оптовых цен реализации на территории РФ автомобильного бензина АИ-92 класса 5 с 5% до 3%.

Законопроектом закладывается снижение с 1 января 2022 г. уровня ежегодной индексации условных значений средних оптовых цен реализации на территории РФ дизельного топлива класса 5 с 5% до 3%.

Устанавливается исключение из формулы определения размера демпфирующей надбавки к налоговому вычету по акцизу на нефтяное сырье дальневосточных надбавок, применяемых с целью возмещения затрат на перевозку моторного топлива в направлении Дальневосточного федерального округа (ДФО).