Белгород, , 17:26 — REGNUM Выходной в день вакцинации будет предоставляться работникам в Белгородской области. Инициативу официально закрепят в трёхстороннем соглашении между властями, профсоюзами и работодателями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в региональном оперативном штабе.

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Полноценный выходной день работник может получить в момент проведения вакцинации от COVID-19, а также в день связанного с этой процедурой медицинского осмотра.

«Наша задача максимально защитить наших жителей от всевозможных рисков, связанных с потерей работы, социальных выплат или гарантий. Предлагаемые изменения вызваны принятыми поправками к Конституции Российской Федерации, а также усилением социальных мер», — отметил врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Предоставление официального выходного дня утвердят в рамках трёхстороннего соглашения между региональной властью, областным объединением организаций профсоюзов и работодателями. Также в документ внесут пункты об отпуске по уходу за нетрудоспособным родителем до трёх месяцев с сохранением места работы и о ежегодной индексации работодателями внебюджетного сектора экономики заработной платы работников на уровень не ниже роста индекса, установленного Министерством экономического развития РФ.

Новшества вступят в силу с момента подписания трёхстороннего соглашения, которое пока дорабатывается.