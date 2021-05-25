Нижний Новгород, , 17:23 — REGNUM Жительница Нижнего Новгорода перевела свыше 3 млн рублей мошенникам-лжебанкирам. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Нижегородской области.

Потерпевшая рассказала полицейским о том, что ей на мобильный телефон позвонила женщина, которая представилась сотрудницей банка и сообщила, что на её имя некие неизвестные пытаются оформить кредит, для отмены которого требуется подтвердить операцию и перевести деньги через банкоматы на «защищенные счета».

Взволнованная 59-летняя нижегородка поверила словам собеседницы, выполнила её инструкции и перевела мошеннице все имевшиеся деньги.

Полиция возбудила по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь женщине-лжебанкиру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.