Тюмень, , 17:23 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 мая сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 61 случай.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 мая коронавирусом заразились 36 460 человек, выздоровели 34 904 человека. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 24 мая скончались 549 пациентов с COVID-19, что на пять человек больше, чем днём ранее.