Москва, , 17:20 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, вводящий запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939−1945 гг.), передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

В комитете Госдумы по культуре подчеркнули, что термин «отождествление» более сложный, чем «сравнение».

Устанавливается запрет в публичном выступлении, в публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации (СМИ), либо в интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования, военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования, военнослужащих нацистской Германии и стран оси, которые были установлены приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы.

Закон принимается в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

Ко второму чтению законопроекта может быть расширен список деяний, за которые гражданин может быть привлечен к ответственности, в частности, наказание за оправдание нападения фашисткой Германии на Советский Союз, уточнили в профильном комитете Госдумы.

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