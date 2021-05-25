Вашингтон, , 18:02 — REGNUM На сайте Белого дома 25 мая появилось официальное подтверждение встречи президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

«Президент Байден встретится с президентом Путиным в Женеве, Швейцария, 16 июня 2021. Лидеры обсудят весь спектр двусторонних отношений на фоне того, как мы стремимся наладить предсказуемость и стабильность российско-американских отношений», — говорится в заявлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что переговоры с Путиным Байден проведёт в конце своей первой зарубежной поездки.