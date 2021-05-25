Санкт-Петербург, , 17:22 — REGNUM Жители Санкт-Петербурга могут привиться новой вакциной от коронавируса «КовиВак» в Невском, Московском и Красногвардейском районах города. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

Медицинские шприцы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Накануне в городе на Неве поступила первая партия из 9360 комплектов классической вакцины на основе «убитого» возбудителя коронавируса — препарата «КовиВак» производства ФГБНУ имени М.П. Чумакова. В течение нескольких дней вакцина будет распределена по 40 городским пунктам вакцинации. А с четверга, 27 мая, все пункты вакцинации начнут прививать в том числе «КовиВаком». Список пунктов, где доступна эта вакцина, опубликован на сайте комитета по здравоохранению.

«Запись на вакцинацию «Ковиваком» идет без указания наименования препарата. Уже на месте в пункте вакцинации пациент указывает, какую конкретно вакцину он выбирает, — уточнили в ведомстве. — Вакцина «Ковивак» разрешена к применению с 18 до 60 лет».

Добавим, что по данным на 25 мая в Петербурге полный цикл вакцинации завершили более 552 тысяч петербуржцев. Запас трех вакцин в городе составляет 163 792 комплекта. Запись на вакцинацию доступна: на портале «Госуслуги», через сервис «Здоровье петербуржца», по номеру телефона районной поликлиники, по единому номеру 122.

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