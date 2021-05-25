Воронеж, 25 мая 2021, 17:17 — REGNUM Правительство Воронежской области выступило с разъяснениями формулировки в указе губернатора 25 мая, рекомендующей работодателям отправить сотрудников на удалённый формат работы. Разъяснения опубликованы пресс-службой облправительства.
В облправительстве подчеркнули, что обстановка с коронавирусом в Воронежской области оценивается «как управляемая».
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Ранее ряд СМИ сообщил, что власти региона рекомендовали работодателям перевести ряд сотрудников на удаленную работу из-за пандемии коронавируса.
На 25 мая в Воронежской области подтверждено 84 078 случая заражения коронавирусом, выздоровели 79 558, скончались 3 457 человек.