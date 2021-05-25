Бишкек, , 17:16 — REGNUM 74 792 жителя Киргизии вакцинировались от коронавирусной инфекции. Об этом заявила заведующая отделом министерства здравоохранения и соцразвития республики Айнура Акматова на брифинге сегодня, 25 мая.

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По ее словам, за последние сутки прививку от коронавируса получили 4 596 киргизстанцев, в том числе первой дозой вакцины — 2 016 человек. При этом все они чувствуют себя удовлетворительно.

Отметим, что с 29 марта 2021 года в Киргизии проходит кампания по вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Жителей страны прививают китайской вакциной «Sinopharm» и российской вакциной «Спутник V».

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