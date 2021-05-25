Кемерово, 25 мая 2021, 17:15 — REGNUM На территории Кемеровского акционерного общества «Азот» сегодня, 25 мая, стартовали пусконаладочные работы на новой установке по производству азотной кислоты мощностью 500 тонн моногидрата в сутки. Это первое в России производство по экологичной технологии компании KBR, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».Комплекс предназначен для изготовления неконцентрированной азотной кислоты и её транспортировки на другие производства. Строительно-монтажные работы шли два года. Отмечается, что несмотря на то, что основные строительные работы проходили в период пандемии, лицензионное оборудование доставили в срок, и монтажные работы не останавливали.
«Банковское дело»
В Кузбассе появилась установка по безопасному производству азотной кислоты
В последние годы в России ряд массовых протестов был вызван экологическими проблемами. В первую очередь людей волнует вопрос хранения и переработки бытовых отходов: мусорные полигоны и мусоросжигательные заводы, возводящиеся у населённых пунктов, загрязняют воздух и почву; сжигание несортированного мусора грозит выделением ядовитых веществ.
Лесной фонд страдает от незаконной вырубки (особенно на Дальнем Востоке и в Сибири) и регулярных пожаров, тушению которых не уделяется достаточно внимания. Так, в июле 2019 года в Сибири площадь лесных пожаров достигла 5,4 млн га; смог от них достиг крупных городов. При этом некоторые политики связывали запущенность пожаров с желанием местных чиновников скрыть незаконные вырубки леса.
Страдает Россия и от загрязнения водоёмов. Особо острой является тема выброса отходов и токсинов в самое чистое озеро планеты — Байкал. Вредные вещества поступают в озеро через впадающие в него реки, из туристических баз на берегу Байкала, а до 2013 года — от выбросов целлюлозно-бумажного комбината.
Лесной фонд страдает от незаконной вырубки (особенно на Дальнем Востоке и в Сибири) и регулярных пожаров, тушению которых не уделяется достаточно внимания. Так, в июле 2019 года в Сибири площадь лесных пожаров достигла 5,4 млн га; смог от них достиг крупных городов. При этом некоторые политики связывали запущенность пожаров с желанием местных чиновников скрыть незаконные вырубки леса.
Страдает Россия и от загрязнения водоёмов. Особо острой является тема выброса отходов и токсинов в самое чистое озеро планеты — Байкал. Вредные вещества поступают в озеро через впадающие в него реки, из туристических баз на берегу Байкала, а до 2013 года — от выбросов целлюлозно-бумажного комбината.