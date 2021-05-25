Кемерово, 25 мая 2021, 17:15 — REGNUM На территории Кемеровского акционерного общества «Азот» сегодня, 25 мая, стартовали пусконаладочные работы на новой установке по производству азотной кислоты мощностью 500 тонн моногидрата в сутки. Это первое в России производство по экологичной технологии компании KBR, сообщает телеграм-канал «Цивилев. Live».Комплекс предназначен для изготовления неконцентрированной азотной кислоты и её транспортировки на другие производства. Строительно-монтажные работы шли два года. Отмечается, что несмотря на то, что основные строительные работы проходили в период пандемии, лицензионное оборудование доставили в срок, и монтажные работы не останавливали.