Берлин, , 17:12 — REGNUM Запрет посадки самолётов авиакомпании «Белавиа» на территории Германии пока не введён, пишет 25 мая Bild.

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По данным Службы безопасности полётов Германии, самолёты «Белавиа» могут приземляться на территории федеративной республики. Не вводился и запрет на полёты самолётов «Белавиа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 мая, саммит ЕС принял резолюцию о том, что странам ЕС следует запретить совершать перелёты белорусских авиакомпаний на их территории и не осуществлять рейсы в аэропорты стран Евросоюза.

Кроме того, авиакомпаниям стран ЕС рекомендовали не летать над Белоруссией.

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