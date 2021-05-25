25 мая 2021 | Время чтения 6 мин

Елена Ковачич, , 21:10 — REGNUM На 60-м месте в мире по числу вакцинированных от COVID-19 находится Россия. Это странно и печально, считают ученые. Об этом они заявили на президиуме РАН во вторник 25 мая 2021 года. Темой докладов участников заседания стало «Российское общество в условиях пандемии: социальные, экономические и психологические аспекты».

Виктор Тардьё. Вакцинация. 1923

Особую тревогу вызывает позиция многих россиян — отрицание ковида. Так называемые «ковид-диссиденты» занимают ощутимое место в российском обществе. Люди не носят маски, не делают прививки, считают, что власти нагнетают обстановку, а производители наживаются на лекарствах и средствах защиты от инфекции. Естественно, ученые пытаются понять причину такого поведения и психологии россиян.

При этом специалисты уверены — требуется 60% вакцинированных граждан, чтобы в стране исчезла пандемия и сформировался коллективный иммунитет. Но до этого, как говорится, нам, как до Луны. И 60-е место в мире — тому доказательство.

«У нас каждый врач трактует пандемию и вопросы вакцинации по-своему», — обозначил корень проблемы вакцинации академик Сергей Алдошин. — «Спрашиваешь коллег, почему не вакцинировались. «А мне врач не рекомендует», — такой ответ дают на вопрос». Академик уверен, что врачи не имеют права отговаривать от вакцинации, выносить субъективные суждения в вопросе ковида и средств профилактики.

«Мотив страха смерти, зеленые паспорта и бонусы могут помочь в этой ситуации, привлечь массы к вакцинации», — убежден вице-президент РАН, академик Владимир Чехонин.

«Между РАН, Госдумой и правительством есть существенная разница в подходах. Правительство думает о сегодняшнем дне, а Госдума и РАН должны думать о перспективе, — высказался по проблеме ковида депутат Госдумы Сергей Калашников.

Вакцинация против коронавируса Дарья Драй (с) ИА REGNUM

По его словам, пандемия объективировала проблемы общества. Во-первых, стало ясно, что реформа медицины, задуманная в 2011 году, была ошибкой. Во-вторых, в Трудовом кодексе неправильная формулировка относительно организации труда.

«У нас написано — признаком работы является рабочее место. Сегодня никому не надо доказывать, что дистанционная работа — это сегодняшний и завтрашний день, — отметил депутат Калашников. — Самые глубинные изменения идут в экономике. Хочу попросить в заседания Ученого совета внести экономический блок. Еще один важный момент — учет психологии. На сегодняшний день лучшей ситуации, когда осознается необходимость психологической службы в РФ, никогда не было. Мы должны ответить на этот вызов».

Что касается вакцинации, к ней нельзя подходить, как к одномерному явлению, убежден депутат. Он рассказал, что в Госдуме много обсуждают эту тему. Точки зрения разные. Но его позиция состоит в том, что нельзя принимать никаких решений, опираясь только на социологию.

«Для нас важна фундаментальная статистика, — особо подчеркнул Калашников. — Как можно принимать решения, когда Росздравнадзор публикует одни данные по заболеваемости, а штаб — совсем другие. В правительстве один докладчик приводит одни данные, другой — другие?»

Депутат уверен — экспертное мнение РАН востребовано сегодня, как никогда. Тем более что в условиях, когда ни одна вакцина в мире не прошла третью фазу испытаний, сомнения населения вполне законны.

«Почему не выбросить все вакцины на рынок? — справедливо спрашивает Калашников. — Например, люди ждут «Ковивак». Это известная вакцина со времен Пастера. Одно заявление о том, что переболевшим надо вакцинироваться, чего стоит! Сегодня РАН имеет возможность сказать свое слово. Во власти есть неуверенность в том, что будет завтра. РАН должна помочь власти и сказать свое слово».

Ампулы с вакциной от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» Дарья Драй (c) ИА REGNUM

Это, конечно, прекрасный и, я бы даже сказала, прекраснодушный порыв депутатского сердца. Но СМИ, в частности, ИА REGNUM, более месяца ведет расследование того, куда же дели «Ковивак»? Почему вакцина, одобренная Минздравом, никак не поступает к москвичам? И тут уж можно сколько угодно говорить о гласе и чаяниях народа, о власти СМИ — нет, чиновникам все едино. И все нипочем! Нет ответа на вопрос. И точка.

«Агрессивную в хорошем смысле политику в вопросе вакцинации» предложил проводить член-корреспондент РАН, банкир Гарегин Тусунян. Он убежден: необходимо междисциплинарное академическое мнение, чтобы власти и граждане имели возможность услышать не отдельные суждения тех или иных специалистов, а коллективную позицию РАН как экспертной организации.

«Фактор недоверия многоаспектный, но он существует, — отметил глава РАН. — Мы обычно рекомендации во власть посылаем. В этот раз я не очень вижу, куда нам это послать, как повысить процент вакцинации».

Идею многих о необходимости сформулировать позицию РАН поддержал вице-президент Академии наук Алексей Хохлов. Он предложил принять документ с призывом к вакцинации и разъяснением от РАН, почему это важно.

«Обращений к народу такого жанра у нас еще не было», — озадачился глава РАН, академик Александр Сергеев. Он призвал, задуматься над этим предложением и сформулировать академическую позицию.

Президиум Российской академии наук Петр Данилов © ИА Красная Весна

На самом деле, это действительно важно. Как важно и властям не уповать на случай и на то, что само как-то рассосется. Не рассосется. С ковидом нам предстоит жить, а значит, бороться. Но сил у населения уже почти не осталось, как и психического здоровья.

«У каждого второго вологжанина симптомы того или иного расстройства. Симптом депрессии — самый высокий за 30 лет, 38%», — поделилась данными выступившая с докладом представитель Вологодского центра РАН Александра Шабунова. Она считает, что нужен исследовательский центр по проблеме ковида и психологии общества в период пандемии.

«Сформировался новый запрос на перенастройку всей социальной сферы, — отметила Шабунова. — А то, что происходит в обществе, медицине и других сферах жизни, требует осмысления академического сообщества».

На фоне растущей тревоги в обществе, напротив, получило второе рождение поисковое движение, растет интерес к истории, войне и подвигам солдат Великой Отечественной. И это, если задуматься, неудивительно.

Медсестра реанимационного отделения Александр Куликов (с) ИА REGNUM

Ковид — враг номер один сегодня. Это наш фронт. И успех «военных действий» в таких обстоятельствах зависит от нас самих. И от специалистов, конечно. У нас же, как было отмечено в одном из выступлений, наблюдается явная «диффузия ответственности управленческих структур». А это ведет к непониманию ситуации людьми. Ведь если ты, как Татьяна Голикова, весной 2020 года уверенно говоришь президенту Путину «к июню будем жать друг другу руки», а в июне наступает очередной всплеск коронавирусной инфекции, но ее уже как бы не замечают власти, успокаивая народ словами в духе «все хорошо, прекрасная маркиза», что остается этому самому народу?

Остается либо депрессия, либо «схлопывание перспектив», как отметил один из выступающих. Он же призвал всех — и власти, и народ — бороться с позицией страуса в отношении COVID-19. Это крайне вредная позиция и чрезвычайно неудобная…