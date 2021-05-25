Рим, , 17:09 — REGNUM Главный тренер итальянского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо был отправлен в отставку. Об этом 25 мая сообщили на официальном сайте неаполитанского клуба.

По итогам прошедшего сезона «Наполи» занял пятую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав после 38-ми туров 77 очков. В следующем сезоне «Наполи» в очередной раз сыграет в Лиге Европы.

Лиги Европа 2020/21 для «Наполи» завершилась на стадии 1/16 финала плей-офф. Неаполитанский клуб потерпел поражение от «Гранады» в двухматчевом противостоянии со счетом 3:2 (2:0, 2:1).