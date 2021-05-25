Брянск, , 17:10 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о провале под землю жилого дома в Злынковском районе Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета. В ненадлежащем исполнении своих должностных обязанностей обвиняется глава администрации муниципалитета.

Жилой одноэтажный дом № 14 по улице Ленинской в посёлке Вышков обрушился рано утром 16 октября 2020 года. В результате под завалами оказалась одна женщина, она погибла на месте. После ЧП было возбуждено уголовное дело в отношении главы Злынковского района.

«Следствие установило, что обвиняемый был осведомлён о наличии на территории Вышковского городского поселения карстово-суффозионных процессов природного характера. Главы администрации Злынковского района небрежно отнёсся к своим должностным обязанностям, проигнорировав изложенные в заключении экспертов рекомендации по выполнению геологической и карстовой разведки территории, принятию мер, направленных на предупреждение чрезвычайной ситуации и защиты населения, в результате чего произошло развитие карстово-суффозионных процессов и провал почвы», — раскрыли подробности обвинения в СК.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому судом может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.