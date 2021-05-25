Кульякан, Мексика, , 17:56 — REGNUM Начальник полиции штата Синалоа, Мексика, Джоэль Ернесто Сото был убит по пути в столицу Кульякан, сообщает 25 мая BBC.

В полиции сообщили, что преступник выпустил более двухсот пуль в машину Сото.

Ранее Сото выжил во время нападения, когда его отряд был атакован рядом с городом Масатлан.

Отметим, штат Синалоа ведет долгую и ожесточенную борьбу с Синалоаским картелем.

Полиция пока не выяснила, кто несет ответственность за нападение.

ИА REGNUM напоминает, в марте минимум 13 человек были убиты во время нападения преступной группировки на полицию штата Мехико.

Все жертвы были полицейскими, сообщают официальные лица.