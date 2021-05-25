Санкт-Петербург, , 17:14 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего горожанина, который на арендованном электросамокате сбил на тротуаре женщину, гулявшую с ребенком, и с места происшествия скрылся. Женщина госпитализирована с тяжелой травмой головы. Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Очередной инцидент с участием электросамоката произошел вечером 24 мая в Красносельском районе города. У дома 92 по Ленинскому проспекту мужчина, ехавший на электросамокате, сбил 53-летнюю женщину, гулявшую с внуком. От удара пострадавшая упала, ударившись головой об асфальт. При этом самокатчик с места происшествия скрылся. А потерпевшую с тяжёлой травмой головы госпитализировали в больницу.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Красносельского района было установлено, что электротранспорт, на котором был совершён наезд, принадлежит кикшеринговой компании. Вскоре была установлена и личность лихача. Им оказался 32-летний житель Северной столицы, которого доставили в полицию для разбирательства», — рассказали в полиции.

Отделом дознания УМВД по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В отношении мужчины избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

Это уже не первый подобный случай с участием кикшеринга. Так, 24 мая в центре Санкт-Петербурга была задержана пьяный мужчина, который на электросамокате сбил ребенка и причинил ему травмы.

А несколькими днями ранее были задержаны молодые люди, которые также на самокатах ездили по тротуарам, сбивали людей и еще нападали на пешеходов.

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