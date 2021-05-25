Москва, , 17:03 — REGNUM Вероятность того, что темпы роста ВВП России достигнут 3%, достаточно высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Красильников. Так он прокомментировал прогноз руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что рост ВВП России будет на уровне «близком к 3%».

«Учитывая эффект низкой базы 2020 года, вероятность достижения темпа роста ВВП в 3% достаточно высока, — сказал Красильников. — Прогнозы МВФ и Всемирного банка также лежат в интервале 3−4%. При этом данный прогноз окажется справедливым при отсутствии новых существенных санкций и сохранения эпидемиологической ситуации на текущем уровне. Для дальнейшего поддержания темпов роста потребуются существенные инвестиции в высокотехнологичные проекты, обладающие высоким мультипликативным эффектом для стимулирования смежных отраслей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин сказал, что экономика России в 2021 году покажет рост, однако итоговый результат будет зависеть от развития пандемии коронавируса.

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