Москва, , 17:02 — REGNUM Банку России нужно эффективнее ограничивать колебания на валютном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил заведующий лабораторией Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко. Так он прокомментировал прогноз главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которая сказала, что регулятор ждет повышения ставок по вкладам на фоне возвращения Центробанка к нейтральной денежно-кредитной политике.

«Рост ставок по вкладам ожидается пропорционально увеличению ключевой ставки. Если ЦБ поднимет ключевую ставку еще на 1 процентный пункт, то на аналогичную величину вырастут и депозитные ставки, — сказал Домащенко. — На мой взгляд, значительный отток средств из банков, наблюдаемый с осени прошлого года, стал одной из веской причин смены ДКП. В Банке России увидели этот отток депозитов и напрямую связали с мягкой монетарной политикой».

Как полагает Домащенко, ЦБ РФ должен эффективнее работать над ограничениями колебаний на валютном рынке.

«Когда курс национальной валюты изменяется плюс-минус на 20% за год, то для нашей экономики это сильный удар, — пояснил Домащенко. — В результате население ищет спасения в недвижимости или валюте, а срочные депозиты даже с растущими ставками на 1−2% остаются малопривлекательными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Набиуллина заявила, что ставки по вкладам в России вырастут и вновь будут устойчиво покрывать инфляцию.

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