Москва, , 17:01 — REGNUM Налоговая сфера в России должна стать более стабильной и предсказуемой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал предложения руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что правительству РФ не стоит повышать налоги в ближайшее время.

«Рост фискальной нагрузки в период кризиса — мера более чем сомнительная, которая еще аукнется нам в виде низких темпов роста экономики в ближайшие годы. Речь необходимо вести об изменении налоговой системы в целом, адаптируя ее к цифровым технологиям, которые так успешно внедряют налоговые органы, — сказал Ордов. — Дефицит бюджета в 2021 году — 2,7 трлн руб., а Фонд национального благосостояния за последний год увеличился. Соответственно желание кормить бизнес-корову меньше, а доить чаще — стратегия не новая и не оптимальная в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В налоговой сфере самое главное — стабильность и предсказуемость, поэтому я бы усилил тезис Кудрина и ратовал бы за отказ от налоговых изменений, повышающих фискальную нагрузку на граждан и бизнес».

Как отметил Ордов, эксперименты с самозанятыми и иные формы стимулирования малого бизнеса явно не дают требуемого результата.

«И это не вопрос повышения или снижения налоговых ставок, скорее всего, это следствие устаревшей и неэффективной российской налоговой системы, — сказал Ордов. — В результате дискуссия о налоговых ставках теряет смысл при базовых на сегодняшний день условиях, что российская экономика должна расти не более чем на 2−3% в год и доля малого бизнеса не должна превышать 25%. Налоги — это инструмент, а не цель, так же как инфляция и госбюджет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что властям РФ надо остановиться с налоговыми изменениями.