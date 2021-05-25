Москва, , 17:00 — REGNUM Адресная помощь может и должна выступать не как средство снижения бедности, а как основной способ поддержки людей, оказавшихся по разным причинам за чертой бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя призывы руководителя Счетной палат РФ Алексея Кудрина усиливать адресную помощь.

Алексей Кудрин Duma.gov.ru

«Конечно, адресность помощи надо усиливать, ибо в России немало примеров, когда пособие получают те, кто обладает немалым объемом собственности. Число таких граждан оценить более или менее точно очень сложно. Даже на законодательном уровне четко разграничить реальных бедных и тех, кто просто получает пособие, непросто. Ведь собственность можно переписать на номинального собственника, как правило, родственника. Однако пособия, даже большие и адресные, причины бедности не лечат, они лишь немного ослабляют ее последствия, позволяя дотягивать уровень жизни бедного класса до социально приемлемых показателей», — сказал Ковригин.

Как полагает экономист, для искоренения бедности необходимо комплексное развитие экономики, ее диверсификация, снижение зависимости от цен на нефть.

«Необходимо обеспечение реальных условий для развития частной инициативы. Мы гордимся низкими прямыми налогами. А давайте спросим у производителей, сколько косвенных налогов и сборов они выплачивают на заработанный рубль? Уверяю, немало. Мы гордимся широким комплексом мер поддержки предпринимательства. Однако сколько ещё бюрократических проволочек есть! Немало фактов, когда в хозяйственные споры вмешивается уголовный кодекс. Давайте прежде всего развивать экономику! Право каждого на частную инициативу, на труд не дадут быть бедным никому», — призвал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, с жесткой критикой рецептов Кудрина выступил экономист Михаил Делягин.

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