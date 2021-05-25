Прага, , 17:00 — REGNUM Пётр Аренбергер — уже четвёртый с начала пандемии коронавируса глава минздрава Чехии — уходит в отставку, сообщает 25 мая Associated Press.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Министром здравоохранения Чехии Аренбергер был с 7 апреля. Сегодня, 25 мая, он уведомил премьер-министра республики Андрея Бабиша о намерении покинуть свой пост.

Отмечается, что отставка Аренбергера происходит на фоне скандала, связанного с его налоговыми отчислениями. Чиновник отметил, что от «давления», которое на него оказывается, страдают члены его семьи, а также друзья и коллеги.

Комментируя отставку Аренбергера, Бабиш назвал его возможным преемником экс-министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха.

Напомним, с момента пандемии коронавируса минздрав Чехии возглавлял Войтех, которого сменил в сентябре 2020 года эпидемиолог Роман Примула. Уже в конце октября минздрав Чехии оказался под руководством Яна Блатны (он отказался одобрять российскую вакцину «Спутник V» без одобрения ЕС и в итоге ушёл в отставку).

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Чехии отправил в отставку главу минздрава страны