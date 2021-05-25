Москва, , 16:59 — REGNUM Когда глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предлагает учитывать имущественный ценз, усиливая адресную социальную помощь, создается впечатление, что чиновник хочет поглумиться над жителями РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Когда Кудрин говорит об адресности социальной помощи, нужно понимать, что бедных, по настоящему нуждающихся в социальной защите в России более 70% населения. Потому что бедный человек — это тот, кто не может с текущих бытовых доходов купить простую бытовую технику. Ему для этого надо экономить или брать кредит. Да, бедным не надо давать деньги напрямую, но они должны быть объектами социальной помощи. Те же самые бесплатные лекарства. И в их отношении адресность просто нерентабельна, — сказал Делягин. — Нужно восстанавливать категориальные нормы. И карать тех, кто будет мошенничать».

А Кудрин, по мнению Делягин, просто маскирует желание еще больше сократить масштабы социальной помощи.

«Представьте себе, что к человеку, который имеет доходы ниже прожиточного минимума, будет приходить комиссия, каждый из членов которой будет иметь доходы раза в три больше, и перетряхивать его наволочки и простыни на предмет того, достаточно ли они изношены, — заметил Делягин. — И Кудрин, если я его правильно понимаю, хочет под видом оказания людям помощи глумиться над ними и издеваться. Но я думаю, что за еще не истекшие треть века национального предательства мы все научились понимать либералов правильно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин объяснил, есть ли у РФ средства для борьбы с бедностью и какой срок потребовался бы на ее преодоление.

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