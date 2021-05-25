Венеция, Италия, 25 мая 2021, 16:58 — REGNUM Узбекистан впервые принимает участие в Венецианской архитектурной биеннале, которая проходит с 22 мая по 21 ноября, на мероприятии республика представляет проект «Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь».
Как сообщил ИА REGNUM представитель узбекского Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, посетители биеннале выражают неподдельный интерес к павильону Узбекистана, где активно знакомятся с узбекскими традициями и культурой.
В целом, он отметил, что махалля (сообщество людей, узбекский квартал) «как капля, отражающая мир, отражает суть нашего общества, и через эту экспозицию авторы постарались открыть всем большое любящее сердце узбекистанского народа, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе».
На открытие дебютного проекта Национального павильона Узбекистана на Венецианской биеннале присутствовали президент Венецианской Биеннале Роберто Чикутто, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова и другие.