Венеция, Италия, , 16:58 — REGNUM Узбекистан впервые принимает участие в Венецианской архитектурной биеннале, которая проходит с 22 мая по 21 ноября, на мероприятии республика представляет проект «Махалля: урбанистическая и провинциальная жизнь».

Как сообщил ИА REGNUM представитель узбекского Общественного фонда поддержки и развития национальных массмедиа, посетители биеннале выражают неподдельный интерес к павильону Узбекистана, где активно знакомятся с узбекскими традициями и культурой.

«В частности, большой интерес публики вызвало выступление представителя знаменитой музыкальной династии Узбекистана Аброра Зуфарова. Певец исполняет песню на стихи классика узбекской литературы Бабарахима Машраба, творившим в 17−18 веках. Её понимают без перевода, потому как, когда говорят и поют о любви, перевод не нужен, слова понимают сердцем и чувствуют душой», отметил собеседник агентства.

В целом, он отметил, что махалля (сообщество людей, узбекский квартал) «как капля, отражающая мир, отражает суть нашего общества, и через эту экспозицию авторы постарались открыть всем большое любящее сердце узбекистанского народа, его обычаи, традиции и культуру во временной перспективе».

«Перед нами стоит задача сохранения нашего наследия — и одновременно с этим его адаптации под требования динамично меняющегося мира. Национальный павильон на Венецианской биеннале — идеальная площадка для подобного академического и художественного исследования, диалога с лучшими мировыми специалистами и демонстрации результатов совместной работы широкой публике», резюмировал представитель фонда.

На открытие дебютного проекта Национального павильона Узбекистана на Венецианской биеннале присутствовали президент Венецианской Биеннале Роберто Чикутто, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, заместитель премьер-министра Узбекистана, председатель оргкомитета Национального павильона Узбекистана Азиз Абдухакимов, заместитель председателя Совета Фонда развития культуры и искусства Саида Мирзиёева, исполнительный директор Фонда развития культуры и искусства и комиссар выставочного проекта Гаянэ Умерова и другие.