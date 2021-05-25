Москва, , 16:58 — REGNUM Усиление адресной социальной помощи, за которое ратует руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, это не рецепт преодоления бедности, а попытка отложить решение этой проблемы на послезавтра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Потому что для искоренения бедности трех-четырех лет совершенно не нужно. Для этого достаточно одного месяца. А с учетом легендарной неспешности российской бюрократии достаточно полугодия, — сказал Делягин. — Всё предельно просто. Достаточно достать с полки Конституцию России и прочитать ее. Конституция гарантирует гражданам России право на жизнь. В сфере экономике право на жизнь означает, что гражданин по каким-то причинам не может заработать себе прожиточный минимум, то государство обязано ему помочь. Это называется покрытием дефицита денежного дохода. Росстат рассчитывает этот показатель каждый год. По состоянию на 2019 год было необходимо 870 млрд рублей. А в федеральном бюджете без движения валяется 17 с копейками трлн рублей. Эти деньги можно направить на исполнение Конституции. На гарантирование гражданам России права на жизнь».

При этом, как пояснил Делягин, если выделить этот триллион рублей, то его основная часть по налоговым каналам вернется в государственный бюджет, «прокрутившись» через экономику и дав ей мощный импульс к развитию.

«Чтобы не понимать этого, надо быть таким бухгалтером, как Кудрин, — сказал Делягин. — Действительно есть люди, которые официально не имеют доходов, а являются сверхбогатыми. Есть такая прослойка. Выявить их ничего не стоит. Достаточно посмотреть на базу данных недвижимости. При современном уровне цифровизации на это уйдет дня три».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Кудрина раскритиковал экономист Олег Комолов.

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