Москва, , 16:57 — REGNUM В настоящее время только государство может создать в России большое количество высокорентабельных предприятий с высокодоходными рабочими местами, а на бизнес в этом плане рассчитывать не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов, комментируя инициативу руководителя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который призвал внедрять больше адресной помощи в целях борьбы с бедностью.

«Хорошо, что Кудрин эти вопросы поднимает. Потому что 20−25 лет назад подобные слова из уст либерала было трудно представить. Но предложение Кудрина мне представляется рискованным. Политика адресной поддержки кажется очевидным решением проблемы. Но вопрос в том, как определить тех, кто на самом деле нуждается. Особенно в силу того, какое значение в экономике РФ имеет «серая» занятость. Усиление адресности в такой ситуации создает питательную почву для коррупции и разного рода злоупотреблений», — сказал Комолов.

Поэтому, как полагает экономист, правительству РФ стоило бы начать с предоставления некоторых общественных благ всем слоям населения.

«Безвозмездно. Это, например, касается общественного транспорта, который мог бы стать бесплатным для всех. Ведь от этой помощи выиграли бы именно граждане с низкими доходами, — пояснил Комолов. — Более того, это не потребовало бы тщательной бюрократической обработки. С другой стороны, это могли бы быть услуги ЖКХ. Ряд социально значимых услуг могли бы предоставлять бесплатно и создавать тем самым благоприятную инфраструктуру для работы простого человека».

Параллельно с этим, по мнению Комолова, должны создаваться высокорентабельные предприятия, которые могли бы насыщать экономику РФ высокодоходными рабочими местами.

«Как показал опыт последних 30 лет движения РФ по рыночному пути, бизнес этого сделать неспособен. И вся надежда остается на государство. Рассчитывать на бизнес бессмысленно. Его интересы редко выходят за границы чисто компрадорских целей», — подчеркнул экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на проблемы, связанные с адресностью, указал ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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