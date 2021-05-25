Москва, 25 мая, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на шесть миллионов рублей за отказ удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях, сообщает 24 мая пресс-служба суда.

Robert Scoble Логотип Google

Как уточняется, компания признана виновной в совершении трёх административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, в связи с чем ей назначено три штрафа по два миллиона рублей каждый.

Напомним, ранее Google обратилась в суд с иском против Роскомнадзора. Компания намерена оспорить требование о блокировке 12 ссылок на YouTube-контент с призывами принять участие в несогласованных акциях протеста в январе 2021 года. Иск принял к производству Арбитражный суд Москвы.