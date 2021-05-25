Москва, , 16:56 — REGNUM Для того чтобы экономика России могла справиться с бедностью, в стране надо создавать как можно больше средне‑ и высокооплачиваемых рабочих мест и постепенно ликвидировать низкооплачиваемые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал надежды главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина на то, что развитие системы адресной помощи может помочь снизить уровень бедности в России.

«Главное решение — это повышение уровня доходов в целом по стране, ликвидация низкооплачиваемых рабочих мест и увеличение числа средне‑ и высокооплачиваемых рабочих мест, — сказал Колганов. — А что касается социальной помощи, то адресность могла бы помочь. Многие виды социальных льгот распространяются вне зависимости от того, каков реальный доход человека. Но тут есть проблема: сможет ли российская бюрократия обеспечить нормальное функционирование такой системы учета реального имущественного положения людей и распределения социальных пособий?»

Как отметил Колганов, ответ на эти вопросы весьма неочевиден.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов объяснил, что одной адресной помощи не хватит для того, чтобы преодолеть в России бедность.

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