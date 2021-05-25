Москва, , 16:55 — REGNUM Адресность социальной помощи может выступать только одним из инструментов преодоления бедности в России, но не радикальным рецептом решения этой проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 мая заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал идею главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который сказал, что для снижения уровня бедности нужно внедрять больше адресности, в том числе учитывая имущественный ценз.

«Адресность может выступать только одним из инструментов преодоления бедности, но не радикальным рецептом решения проблемы, — сказал Колганов. — Потому что главная проблема с бедностью заключается не в том, что у нас не слишком отлажена система распределения социальной помощи, а в том, что у нас население имеет недостаточные первичные доходы. Иными словами, экономика России генерирует значительное количество низкооплачиваемых рабочих мест, которые не обеспечивают преодоления уровня бедности. Плюс к этому есть проблемы, связанные с тем, что многодетные семьи попадают в зону риска с точки зрения доходности, потому что при тех же самых доходах многодетные семьи имеют меньшее количество денег на одного человека».

В этом смысле, как подчеркнул Колганов, социальная помощь является необходимой компонентной преодоления бедности, но не единственной и не главной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее идеи Кудрина жестко раскритиковал социолог Борис Кагарлицкий.

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