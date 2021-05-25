25 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Похоже, что маски сорваны окончательно и бесповоротно. Никто не собирается прикрываться ни чем. И это сильно напоминает фашизм нового образца. Да, да, именно так. Потому что фашизм — это в первую очередь, как писал Альбер Камю, презрение. И именно его сегодня тоннами генерирует Запад.

Платон Беседин, , 20:45 — REGNUM В какое же вопиющее убожество превратилась мировая политика! Напоминает игры испорченных детей рядом с песочницей. Когда ещё не взрослые, но уже и не дети — и вот тусуются они во дворе, не зная, чем себя занять. И тогда, как правило, начинают подтравливать кого-то на них непохожего. Другого. Того, кого на английском языке маркируют очень точным словом — sliver.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Вот так и с Белоруссией. Та сделала то, что сделала — посадив самолёт на своей территории и арестовав телеграм-деятеля Протасевича, который уже начал давать показания. И даст их в будущем достаточно — в обмен на самое ценное из того, что у него есть: в обмен на жизнь. А я наблюдаю за происходящим — и открываю для себя все оттенки мразотно-серого.

Ясно, что Лукашенко сегодня уготована роль главного диктатора на планете. С одной правкой — из тех «диктаторов», которых реально «завалить». Как Хуссейна или Каддафи, к примеру. И ясно, что у самого Лукашенко хватает ошибок, недостатков, диких замашек, да. Но тут-то начинается самое странное, если ты неприятно изумляешься оппонентам белорусского президента, то тебя тут же записывают в ряды тех, кто как бы его поддерживает. И вот это чёрно-белое мышление, которое со времён евромайдана я, к сожалению, наблюдаю регулярно — убийственно и тлетворно.

Акции протеста в Минске © ИА REGNUM

У меня хватает претензий к Лукашенко. Перечислять все не буду — можете читать написанное мною ранее. Тут же скажу о наиболее уместном в контексте происходящего беспредела. А именно об аресте и удержании трёх журналистов ИА REGNUM: Сергея Шиптенко, Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина. Их обвинили в разжигании розни между народами, хотя эти люди говорили о растущей на территории Белоруссии русофобии со всеми вытекающими последствиями. И тогда, заметьте, мало кто, ничтожно мало — в том числе и в России — высказывался в поддержку невиновных.

А кого защищают сегодня? Нациста. И это, пожалуй, наиболее показательно. Это ещё не вершина демонстрации лицемерия мира, но приближение к тому. Протасевич отвратителен мне уже тем, что он ездил в АТО и был там на стороне одного из неонацистских батальонов. Того самого батальона, который исповедует идеи Гитлера, переиначенные на современный манер. Того самого батальона, который зверски убивает людей Донбасса. И этот же Протасевич — профессиональный грантоед, о чём свидетельствует вся его биография — свалил в Польшу, откуда толкал сотни тысяч молодых людей (и детей тоже) на баррикады, сам оставаясь в безопасности. Ключевое тут — что он оставался в безопасности. Ясно, что поддержка вызвана опасениями, дабы Протасевич не сдал кураторов (хотя, полагаю, его знания сильно ограничены), но это же нацист — как так?

Это на защиту такого человека встаёт международное сообщество? А как быть, к примеру, с Джулианом Ассанжем? Что ж вы о его судьбе не беспокоитесь? Почему он отдан на растерзание? А как быть со спецоперацией Украины по отношению к «Вагнеру»? Как быть с посадками других самолётов? С президентом Боливии? Перечислять можно бесконечно.

И подобные двойные стандарты — во всём. Их уже никто не пытается маскировать или хотя бы прикрывать «фиговыми листочками». Просто уничтожают любой здравый смысл и международное право. Ощущение такое, будто мы всей планетой — ну или солидной её частью — угодили в Зазеркалье, где всё искривилось, точно во время последних времён.

Вот, к примеру, смотрю я обращение к мировому сообществу — в связи с арестом Протасевича — Светланы Тихановской. И что прикажете с этим делать? Нет, я понимаю, что в случае чего она реально не станет управлять страной, а окажется лишь временной марионеткой, куклой, но! Это вы человеку с такими интеллектуальными способностями предлагаете пусть и временно, пусть хоть как-то, но возглавить страну? Человеку, который с трудом слова подбирает? Это как вообще? Да Янукович с его «Остановитесь!» смотрелся солиднее и убедительнее. А тем временем в Риге во время чемпионата мира по хоккею снимают флаги России и Белоруссии — заменяют их на не пойми что, используя унизительную риторику. Да уж, в таком мире Лукашенко, конечно, рано или поздно обречён, но он хотя бы сопротивлялся.

Светлана Тихановская Europarl.europa.eu

Похоже, что маски сорваны окончательно и бесповоротно. Никто не собирается прикрываться ни чем. И это сильно напоминает фашизм нового образца. Да, да, именно так. Потому что фашизм — это в первую очередь, как писал Альбер Камю, презрение. И именно его сегодня тоннами генерирует Запад. А если вспомнить о его заигрываниях с фашизмом в первой половине XX века, то становится совсем уж не по себе. Определённо, эта мрачная история только начинается — на лицемерии и презрении замешивают взрывную смесь, которая может разнести в щепки прежний миропорядок. Тот, что худо-бедно продержался три четверти века. Да, не долго, но всё-таки.