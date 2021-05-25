Киев, , 16:54 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об увеличении численности вооруженных сил страны, сообщает 25 мая официальный сайт украинского парламента.

Речь идет об 11 тыс. военнослужащих, за счет которых предлагается обспечить функционирование «сил территориальной обороны».

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне увеличить численность вооруженных сил Украины на 11 тыс. военнослужащих для обеспечения функционирования отдельного рода — сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В случае утверждения законопроекта численность ВСУ в мирное время будет составлять 261 тыс. человек.

По мнению специалистов, подразделения «территориальной обороны» будут укомплектованы нацистами и радикалами, которые получат право на ношение оружия и на подавление любых проявлений несогласия с политикой Киева.

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