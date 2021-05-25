Москва, , 16:51 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, расширяющий возможности дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ, передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Речь идет о собраниях акционеров, собраниях коллективов собственников, собрания кредиторов при банкротстве и так далее, уточнил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»). Он уточнил, что законопроект не касается проведения партийных съездов.

Согласно законопроекту, при дистанционном участии потребуется обязательное соблюдение двух условий: достоверная аутентификация участников и надлежащим образом выраженная воля участников.

Эти способы проведения очного собрания (офлайн и онлайн) также можно сочетать, тогда это будет смешанным форматом собрания.

Кроме того, решается проблема невозможности проведения в дистанционном формате некоторых видов собраний из-за требования закона об обязательном указании места его проведения. Законопроектом предлагается в числе реквизитов протокола, наряду с местом проведения очного собрания, закрепить также способ дистанционного участия членов сообщества в заседании.

Также инициатива вводит возможность подтверждения принятия решения собрания не только с помощью письменного «бумажного» протокола, но и протокола в виде электронного документа, а также — если это допускается законом, единогласным решением собрания или уставом юридического лица — с помощью аудиовизуального способа фиксации хода заседания и результатов голосования.

Нормы законопроекта распространяются на принятие решений собраниями любых гражданско-правовых сообществ: собраниями акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ; собраний, конференций и съездов различных корпоративных некоммерческих юридических лиц (ассоциаций, товариществ, кооперативов, общественных организаций); советов директоров (наблюдательных советов), попечительских советов, правлений юридических лиц; коллективов сособственников, в том числе сособственников недвижимости, собственников так называемых земельных долей; собраний кредиторов в банкротстве; собраний владельцев облигаций и так далее.

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