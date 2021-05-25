Москва, , 16:51 — REGNUM Руководство турецкого футбольного клуба «Бешикташ» отвергло предложение московского ЦСКА по трансферу 29-летнего сербского полузащитника Адема Ляйича в размере 5 миллионов евро. Турецкий клуб рассчитывает выручить за футболиста минимум 7,5 миллионов евро. Об этом 25 мая сообщила Fotospor.

В прошедшем сезоне турецкой Суперлиги Адем Ляйич принял участие в 22-х турах чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Кубка Турции на счету футболиста одна голевая передача в одной игре.

Адем Ляйич перешел в «Бешикташ» 16 июля 2019 года из итальянского «Торино» за 6,5 миллиона евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает серба в 6 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Бешикташем» рассчитано до 30 июня 2022 года.