Череповец, Вологодская область, , 16:50 — REGNUM Экологические форумы позволяют определить наиболее актуальные проблемы в сфере охраны окружающей среды. Об этом 25 мая заявил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема» в Торово Вологодской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы часто на совещаниях с Росмолодежью говорим, что нужно расширить нашу целевую аудиторию. Это то самое место, где можно целевую аудиторию расширять», — сказал Сериков

По его мнению, форум в Вологодской области позволит сформировать в молодежной среде сообщество, которое неравнодушно относится к проблемам экологии.

«То, что здесь собралось такое количество экспертов, это уже важно. Важно внимание, которое уделяется этому. И важно послушать вопросы, которые задают, чтобы лучше понять самые актуальные проблемы. Важно начать говорить об этом, а для этого нужно создавать некие площадки», — отметил замглавы АНО «Россия — страна возможностей».

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