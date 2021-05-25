Волгоград, , 16:55 — REGNUM Льготный заём в размере почти 23 млн рублей от регионального Фонда развития промышленности получил завод «Волгограднефтемаш». Это первый в области проект господдержки по программе «Цифровизация», сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе администрации региона.

Промышленные предприятия Волгоградской области могут получить до 25 млн рублей по ставке 1% годовых на пять лет на финансирование проектов автоматизации производства продукции гражданского и двойного назначения. На заводе «Волгограднефтемаш», который первым в регионе получил льготный заём по программе «Цифровизация», собираются внедрить отечественный комплекс управления инженерными данными, чтобы повысить точность проектирования, ускорить производственный процесс и обеспечить защиту информации.

«Цифровизация производства позитивно скажется на конкурентоспособности машиностроительного предприятия, позволит снизить себестоимость продукции и повысить ее рентабельность. Минимальный ежегодный объём реализации продукции по усовершенствованной технологии превысит 368 млн рублей», — уточнили в администрации.

Новый комплекс планируют использовать для 3D-компоновки шаровых кранов и емкостного оборудования. Для реализации проекта обучение пройдут 100 инженеров-конструкторов и технологов.

С 2016 по 2020 год волгоградские предприятия используя механизмы федерального и местного ФРП получили почти 1,7 млрд рублей.