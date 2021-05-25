Владимир, , 16:44 — REGNUM Уголовное дело в отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено следственными органами. Об этом 25 мая сообщили СМИ.

«В отношении заместителя главы Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах», — цитируют РИА Новости свой источник.

Как уточняется, речь идёт об ограничении конкуренции на торгах на сумму в два миллиарда рублей. «ПроВладимир» связывает интерес следователей к вице-губернатору с аукционом на строительство Рпенского проезда во Владимире — в начале апреля в отношении и.о. директора ГУП «ДСУ‑3» было возбуждено уголовное дело о картельном сговоре. Следствие полагает, что директор ГУП заключил с фирмой-конкурентом картельное соглашение, в результате цена контракта осталась максимальной.

Роман Годунин в правительстве Владимирской области курирует инфраструктурный блок. До назначения он работал в компании «Владимиртеплогаз» на посту коммерческого директора.