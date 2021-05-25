Владимир, 25 мая, 2021, 16:44 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина возбуждено следственными органами. Об этом 25 мая сообщили СМИ.

Avo.ru Роман Годунин

«В отношении заместителя главы Владимирской области Романа Годунина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в подстрекательстве и пособничестве в ограничении конкуренции на торгах», — цитируют РИА Новости свой источник.

Как уточняется, речь идёт об ограничении конкуренции на торгах на сумму в два миллиарда рублей. «ПроВладимир» связывает интерес следователей к вице-губернатору с аукционом на строительство Рпенского проезда во Владимире — в начале апреля в отношении и.о. директора ГУП «ДСУ‑3» было возбуждено уголовное дело о картельном сговоре. Следствие полагает, что директор ГУП заключил с фирмой-конкурентом картельное соглашение, в результате цена контракта осталась максимальной.

Роман Годунин в правительстве Владимирской области курирует инфраструктурный блок. До назначения он работал в компании «Владимиртеплогаз» на посту коммерческого директора.