Москва, , 16:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин и член политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи, прибывший в Москву с рабочим визитом, провели телефонные переговоры, сообщает 25 мая пресс-служба Кремля.

Представтиель руководства КПК передал Владимиру Путину устное послание председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, в котором подтверждается курс на «всемерное укрепление двусторонних связей».

«Президент России высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать Председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания», — сообщает пресс-служба.

Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-китайских отношений в духе всеобъемлющего стратегического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Была подчеркнута важная роль Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, которому в текущем году исполнится 20 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД КНР выступили в поддержку слов Лаврова о сотрудничестве с Россией