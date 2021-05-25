Новосибирск, , 16:38 — REGNUM МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» организовало в Новосибирске производство полимерпесчаных люков, применяемых при обустройстве ливневой канализации. Их цена в три раза меньше стоимости ранее применяемых чугунных, отметили в мэрии муниципалитета.

«Причина применения этих люков проста. Последние годы участились случаи воровства чугунных люков дождеприемных и смотровых колодцев, — уточнил начальник технического отдела инженерных сетей МУП «УЗСПТС» Александр Чупак. — А такие люки в металлолом не принимают. Раньше мы привозили полимерпесчаные люки из других городов. При этом были высокие транспортные расходы. В 2020 году было создано совместное предприятие, и в этом году в Новосибирске заработал новый завод по производству изделий из полимерпесчаных и композитных материалов. В апреле изготовили первую партию из 200 люков. Мы начинаем их апробировать».

В перспективе планируется выпускать новые люки под более высокую нагрузку для установки на проезжих частях автодорог.