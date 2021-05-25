Ереван, , 16:33 — REGNUM Обстрелу азербайджанских вооружённых сил подверглись позиции ВС Армении у села Верин Шоржа (Гегаркуникская область, Армения), сообщили 25 мая в пресс-службе армянского минобороны.

Армянское оборонное ведомство уточнило, что обстрел азербайджанские силы осуществили в 14:20 (время местное). Были атакованы позиции ВС Армении.

Минобороны Армении также сообщило о смертельном ранении своего военнослужащего в результате перестрелки на границе с Азербайджаном в Гегаркуникской области.

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