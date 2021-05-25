Кострома, , 16:34 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников раскритиковал администрацию Костромы за непродуманную организацию ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Первый заместитель главы администрации города Костромы по транспорту и дорожной деятельности Олег Болоховец (крайний слева) выслушивает критику Ситникова Https://adm44.ru

Речь идёт о ремонте улиц Островского и Козуева. Подготовка к асфальтированию трасс идёт сразу на нескольких отрезках. Дорожникам пришлось полностью перекрыть движение по улицам, что спровоцировало пробки в центральной части областного центра.

«Две улицы перекрыли, движение создали такое, что ездить стало невозможно. Люди ругаются, в пробках стоят. Планирование надо делать нормальное и синхронизировать все процессы. Вы думайте о людях, которые в городе живут, а не об удобстве подрядчика», — сказал Ситников.

Первый заместитель главы администрации города Костромы Олег Болоховец, отвечающий за транспорт и дорожную деятельность, пообещал учесть замечание и «минимизировать неудобства для граждан от ремонта».

Всего в 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Костроме отремонтируют 24 участка дорожной сети, в том числе одну из самых загруженных улиц — Советскую. Напомним, что при последней проверке гарантийных трасс в Костромской области нашли почти 300 нарушений. Устранить их подрядчикам предстоит до конца мая 2021 года.

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