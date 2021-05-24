Санкт-Петербург, 25 мая, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В период подготовки и проведения XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в отелях Петербурга будут введены правила, связанные с соблюдением коронавирусных ограничений. В частности, гостиницам запретили кормить своих постояльцев по системе «шведский стол». Об этом 25 мая сообщили в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель «Астория» в Санкт-Петербурге

«Для проживающих будет запрещено питание по типу «шведский стол» или в форме самообслуживания в ресторанах и кафе гостиниц. Питание персонала должно быть организовано по графику», — указали в администрации города.

Согласно принятому регламенту, в помещениях гостиниц необходимо разместить оборудование для обеззараживания воздуха, санитайзеры для обработки рук, тепловизионное оборудование или бесконтактные термометры. Рабочие места персонала в местах контакта с постояльцами должны быть оборудованы защитными экранами. Персонал, гости и посетители отелей также должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

«То, что в этом году мы можем провести экономический форум в реальном режиме, — это результат огромной совместной работы по борьбе с коронавирусом. Но вирус никуда не ушел. К нам приедут гости из разных стран. Мы должны обеспечить безопасность и участников, и персонала форума, и петербуржцев. Соблюдение санитарных правил — это ответственность каждого», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В местах общего пользования и заведениях общественного питания необходимо будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, для этого будет нанесена сигнальная разметка.

Также в регламенте установлен порядок въезда и размещения гостей в гостиницах. Помимо бесконтактной термометрии перед заселением они должны будут пройти ПЦР-обследование на коронавирус. Для этого с 25 мая до 5 июня в гостиницах будут организованы специальные помещения для забора биоматериала.

«Заселение будет проводиться преимущественно в одноместные или семейные номера. Членов одной делегации рекомендовано размещать в одном блоке или одной части коридора», — уточнили в Смольном.

Тестирование на коронавирус пройдет и весь персонал гостиниц. К работе в период форума будут допущены те сотрудники, которые либо привиты от коронавируса, либо имеют справку о наличии антител, либо имеют отрицательный результат ПЦР-теста на COVID‑19, проведенный не ранее чем за 72 часа до начала форума.