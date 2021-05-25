Ростов-на-Дону, , 16:28 — REGNUM На территории старого аэропорта Ростова-на-Дону образовались свалочные очаги, о чём сообщили в социальных сетях горожане. Мусор образовался в результате работы плодовоовощной ярмарки.

В настоящее время к наведению порядка подключили регионального оператора — ГК «Чистый город», дополнительно установили две мульды для сбора мусора.

«Чтобы такая ситуация не повторялась, был заключен договор с клининговой компанией по уборке и содержанию территории ярмарки, а также увеличена периодичность вывоза твёрдых бытовых отходов», — уточнили в Центре управления регионом Ростовской области.

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