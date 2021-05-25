Нижний Новгород, , 16:27 — REGNUM В настоящее время уже 333 тысячи жителей Нижегородской области вакцинированы от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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В ведомстве подчеркивают, что только прививка сможет остановить разрушительную пандемию коронавируса.

Также стало известно о том, что количество случаев тяжелой формы COVID-19 в Нижегородской области продолжает расти — только за последние сутки к аппаратам искусственной вентиляции легких пришлось подключить 12 пациентов местных больниц.

Помимо этого, растет процент молодых людей среди заразившихся коронавирусом нижегородцев.