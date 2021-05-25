Вашингтон, , 16:32 — REGNUM Соединенные Штаты сделают значительный вклад в восстановлении Сектора Газа, пострадавшего из-за обострения палестино-израильского конфликта, сообщил 25 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен в первый день своего официального визита в Израиль.

На встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху Блинкен сказал, что США удостоверятся, чтобы ХАМАС не получил тех средств, которые США выделят для гуманитарных нужд.

ИА REGNUM напоминает, Блинкенв период с 24 по 27 мая текущего года посетит с визитом Израиль, Палестину, Египет и Иорданию.

Отметим, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президента Джо Байдена не откажется от сделки по продаже оружия на сумму в $732 млн Израилю, несмотря на оппозицию со стороны прогрессивных демократов.