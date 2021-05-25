Новосибирск, , 16:25 — REGNUM В Новосибирскую область поступило 3900 доз вакцины от коронавируса, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН. Всего регион получил 353 613 доз препаратов «ГамКовидВак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», уточнили в новосибирском минздраве.

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Первую партию вакцины распределят во все медицинские организации области, где организованы пункты вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции, в зависимости от количества прикреплённого населения.

По данным на сегодня, 25 мая, в Новосибирской области однократно вакцинировано — 290 097 человек. Привиты двукратно и завершили курс вакцинации 213 160 новосибирцев.