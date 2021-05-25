Казань, , 16:24 — REGNUM 20-летний атакующий полузащитник казанского «Рубина» и национальной сборной Грузии Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в Испании. На футболиста претендует «Севилья», готовая предложить за футболиста 15−20 миллионов евро. Об этом 25 мая сообщила газета Fichajes.

Ранее отец Хвичи Кварацхелии заявлял, что грузин покинет Российскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Кварацхелия принял участие в 23-х матчах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. В составе сборной Грузии футболист отметился двумя голами в трех играх.

На данный момент портал transfermarkt оценивает Кварацхелию в 15 миллионов евро. Соглашение футболиста с казанским клубом рассчитано до конца сезона 2023/24.