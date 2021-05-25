Москва, , 16:22 — REGNUM Российской гражданке Софье Сапеге, которая была задержана в Минске вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, оказывается консульская помощь. Заявление российской оппозиционерки Светланы Тихановской об обратном не соответствует действительности.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос СМИ с просьбой прокомментировать заявление Тихановской, будто бы российский консул «отказался оказывать помощь» Сапеге.

Захарова «К сожалению, мы имеем дело с очередным случаем откровенной клеветы и дезинформации. Российское посольство в Минске ещё вчера опубликовало опровержение этого вранья на своей странице в соцсетях, на что я уже обращала внимание своих подписчиков в Facebook».

Российский дипломат пояснила, что накануне, 24 мая, российское посольство направило в МИД Белоруссии ноту с запросом официального подтверждения задержания гражданки России и предоставления к ней в кратчайшие сроки консульского доступа.

В ответ на это Минск подтвердил факт задержания Сапеги на 72 часа «в связи с возникшими в её отношении подозрениями в совершении в период с августа по сентябрь 2020 г. преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Белоруссии». По окончании указанного срока в Белоруссии в отношении Сапеги будет принято решение об избрании меры пресечения или об освобождении.

Российский консул в тот же день провёл встречу с родителями Сапеги и сообщил им о предпринимаемых посольством РФ действиях. Дипломат рекомендовал на случай необходимости квалифицированную юридическую помощь адвоката с богатым опытом защиты прав российских граждан. Защитник уже приступил к работе.

Захарова «Ожидаем получения разрешения на консульскую встречу с Сапегой в самое ближайшее время».

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